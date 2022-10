Hinttalan museossa jatketaan kattoremontteja – Vanhat rakennukset saavat ylleen uuden vesikaton

Hinttalan kotiseutumuseossa remontoidaan seuraavaksi pirttirakennuksen ja neliriviaitan katot. Pirtti on kuvassa lähinnä Nokian valtatietä eli tietä kuvan oikeassa reunassa. Neliriviaitta puolestaan on lähinnä Vihnuskatua oleva rakennus.

Hinttalan kotiseutumuseossa remontoidaan syksyn aikana kattoja, tiedottaa Nokian kaupunki. Pirtti ja neliriviaitta saavat uudet vesikatot. Vanhat katot on uusittava, jotta rakennukset säilyvät ja museotoimintaa voi jatkaa.

Näistä kahdesta rakennuksesta pirtti on alkuperäisellä paikallaan. Neliriviaitta puolestaan on siirtorakennus Tampereen Villilästä. Pirttiä käytetään kesäaikaan museona, ja neliriviaitassa puolestaan on ollut taiteilijoiden ja käsityöläisten myynti- ja näyttelytoimintaa.

Tämän vuoden keväällä Hinttalassa korjattiin jo luhtiaidan ja pytingin katot. Nokian kaupunki omistaa Hinttalan kotiseutumuseon alueen rakennuksineen ja on korjaustöiden tilaaja. .

Viime kesän aikana Hinttalassa vierail 11 000 kävijää. Kesän aikana Hinttalassa järjestettiin lapsille muun muassa soitinkokeilupajoja, satutunteja, nukketeatteriesityksiä, jousipyssypajoja ja museokierroksia