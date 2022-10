On yksi kysymys, jonka ajo-opettaja voi kysyä vain aikuisilta oppilailta – Seuraa jutusta, kuinka nelikymppisen nokialaisen ajotunti sujuu viikkoa ennen ajokoetta

Johanna Savolainen ja iDriven Jarno Huuhtanen ottivat Nokian Uutisten toimittajan mukaan ajotunnille. Oppilaan ujo ajotyyli karisi vain 50 minuutissa.

Johanna Savolainen saapuu kauppakeskuksen pihaan polkupyörän jarrut narahtaen. Sisällä odottaa Jarno Huuhtanen, joka on juuri lopetellut myöhäisen lounaansa. Ajankohta tuoksi kutsutulle aterialle todella on myöhäinen, sillä kello näyttää puoli viittä. On ajotunnin aika. Pitkästä aikaa, Savolainen toteaa ja harppoo avain kädessä kohti valkoista Volkswagenia.