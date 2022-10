Siuro-Seura järjesti kekrijuhlan nyt kolmatta kertaa. Kekriperinteellä on yli tuhatvuotinen historia.

Siuro-Seura järjesti kekrijuhlan nyt kolmatta kertaa. Kekriperinteellä on yli tuhatvuotinen historia. Alunperin juhlassa on kiitetty Kekri-jumalaa, joka on vanhojen suomalaisten jumalien luettelon mukana lisännyt karjan kasvua eli hedelmällisyyttä.

