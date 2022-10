Main ContentPlaceholder

Elämänmeno | Ihmiset

Tämän naisen vaatteita matkustetaan hakemaan kaukaa – nokialainen Tiina Rikala saa kumisen kokouimapuvunkin näyttämään tyylikkäältä Rhodoksen-lomalla

Siurolainen Tiina Rikala tekee vaatteita, joilla on kantajalleen aivan erityinen merkitys. Lady Gaga ei enää ole ainoa, joka käyttää lateksisia vaatteita vaan niitä näkyy musiikkivideoilla ja klubeilla yhä enemmän. On käyttäjästä kiinni, millaiselta kumi tuntuu iholla. Rikala on yrittäjä myös tunnetussa vintage-liikkeessä Tampereella.

Lateksinen puolihame voi näyttää myös tältä. Yrittäjä Tiina Rikala valitsi kuvaukseen turkoosin värin ja yhdisti hameen kankaiseen puseroon. Mielikuva lateksivaatteista saa tuoreutta.

Kokeile miltä kumi tuntuu. Tiina Rikala kaivaa Minigrip-pussista lyhyen lateksisen topin. Kosketan. Topin helma tuntuu käteen liukkaalta. Olemme Nokialla vanhassa valssimyllyssä Siuronkosken partaalla. Siellä on Rikalan työhuone. Rikala valmistaa vaatteita lateksista. Hänellä on myös Tampereella toinen yritys, tunnettu second hand -liike Helga-neiti.