Erätauko-keskustelujen pohjana on arvostavan keskustelun pelisäännöt, joissa ei ole tarkoitus päästä yhteen lopputulokseen vaan kuulla erilaisia näkökulmia aiheesta.

Erätauko-keskustelut on pyritty järjestämään siten, että keskustelijat istuvat piirissä kasvotusten. Kuvituskuva.

Sitrassa vuosina 2016–2019 kehitetty Erätauko-keskustelu rantautuu myös Nokialle, kun seurakunta järjestää kaksi keskusteluiltaa kyseisellä menetelmällä. Keskusteluun osallistujilta ei vaadita asiantuntemusta tai kokemusta.

Erätauko-keskustelu on tapa käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua. Menetelmän tarkoitus on luoda tasa-arvoista keskustelua eri lähtökohdista tulevien ihmisten kesken. Erätauko-keskustelujen pohjana on arvostavan keskustelun pelisäännöt, joissa ei ole tarkoitus päästä yhteen lopputulokseen vaan kuulla erilaisia näkökulmia aiheesta. Keskusteluja ohjaa koulutettu ohjaaja.