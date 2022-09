Puropuistoon tulee syksyn erikoisin taidenäyttely, joka katoaa pian

Oppilaiden savitöitä kannattaa käydä katsomassa, ennen kuin syksyn sateet vievät ne mennessään.

Sofia Selkämö esittelee savitöitä. Hän on yksi niistä oppilaista, joka osallistuu katoavan savityönäyttelyn tekemiseen.

Mitäs otuksia täältä kurkkii?

Nokian Puropuistoon on tavanomaisen kasviston ja eläinten lisäksi ilmestynyt kumman näköisiä otuksia. Yksi näyttää hiukan linnulta, toisella on korva päässään.

Tarkempi tutkiskelu paljastaa, että kyse onkin taidenäyttelystä – joskin varsin erikoisesta sellaista. Otukset ovat savitöitä, joita käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän oppilaat ovat tehneet Puropuistoon. Galleriatilana toimii siis luonto.

Näyttelyssä on sekin mielenkiintoinen piirre, että se on katoava. Koska savi on luonnonmateriaali, teokset murenevat ja katoavat ajan kanssa sateiden myötä.

Käsityö- ja muotoilukoulun opettaja Tetti Tuhkio kertoo, että lukuvuoden teema on omituiset käsityöt. Tarkoitus on kokeilla erikoisempia tekniikoita, uusia paikkoja tehdä käsitöitä ja yhdistellä materiaaleja uudella tavalla.

Oppilaat rakensivat ja kokosivat näyttelyä Puropuistossa viime keskiviikkona.

"Tämä on ihan kivaa. Me piilotetaan töitä ja laitetaan niitä myös esille, että ihmiset näkevät niitä", Viivi Eränen kommentoi näyttelyn tekemistä.

Nokialla opiskelee taiteen perusopetuksen parissa tällä hetkellä lähes sata oppilasta. Opetusta annetaan Kerholassa sekä Myllyhaan ja Nokian kouluilla. Kouluilla toimivien ryhmien oppilaat vievät omat omituiset savihahmonsa koulujen lähiympäristöön, jossa myös koulun muut oppilaat ja opettajat voivat käydä niitä katsomassa.

Oppilaat kävivät viemässä teoksiaan Puropuistoon viime keskiviikkona. Vasemmalta oikealle Joel Issakainen, Milja Pelttari, Sofia Selkämö, Onni Artkoski, Viivi Eränen, Sofia Grönroos.