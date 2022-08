Puolukasta odotettavissa tavanomaista parempi sato – alueellista vaihtelua on paljon

Luonnonvarakeskuksen mukaan puolukasta on tulossa kelpo sato, mutta ei niin hyvä kuin mustikalla.

Tilaajille

Vaikka koko maassa vielä poimitaan mustikkaa, aletaan jo eteläisessä Suomessa valmistautua puolukan poimintaan.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tiedotteen mukaan puolukkasadosta on tulossa raakilehavaintojen perusteella tavanomaista parempi. Puolukan kukista 66 prosenttia on Luken mukaan pölyttynyt raaoiksi marjoiksi. Tulos on jonkin verran keskimääräistä pölytystulosta parempi.