Perheiden Nokia kokoaa kaiken tarpeellisen tiedon yhden osoitteen alle: ”Laajasti vinkkejä perheiden tavalliseen arkeen”

Verkkosivuston tarkoitus on auttaa nokialaisia perheitä perheen kokoonpanosta riippumatta.

Perheiden Nokia -verkkosivulta voi löytää tiedon esimerkiksi lapsiperheiden kohtaamispaikan tapaamisista. Kuva on viime kevään kohtaamispaikasta.

Nokian kaupunki yhteistyökumppaneineen on avannut uuden sähköisen perhekeskuksen, joka kulkee nimellä Perheiden Nokia. Nettisivuston sisältö kattaa laajan kirjon erilaisia perhekokoonpanoja sekä tilanteita. Apua on saatavilla muun muassa aikuisille, lapsille, nepsy-oireisille, raskaana oleville, lapsesta haaveileville ja nuorille aikuisille. Sivuston tarjonta ei suinkaan lopu avun antamiseen, vaan vinkkejä myös yhteiseen tekemiseen ja sujuvaan arkeen on listattu runsaasti.