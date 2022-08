Nokian harrastustori järjestetään taas lauantaina: Tapahtuman voi tänä vuonna pelata läpi myös virtuaalisesti

Nokialaiset toimijat pääsevät esittelemään tarjontaansa Nokian keskusurheilukentällä sekä jäähallissa.

Paikalliset toimijat esittelevät harrastustarjontaansa Harrastustorilla keskusurheilukentällä ja jäähallissa tulevana lauantaina kello 12 alkaen. Harrastustorilla pääsee kokeilemaan monenlaisia harrastuksia käsitöistä vapaaehtoistyöhön ja ampumisesta jääurheiluun. Tapahtuman järjestää Nokian kaupungin vapaa-aikapalvelut ja se on kaikille avoin maksuton tapahtuma.

Harrastustorista on tänä vuonna luotu myös virtuaaliympäristö, jossa pääset tutustumaan tarjontaan myös etänä, etukäteen tai jälkikäteen. Virtuaaliympäristö on rakennettu pelilliseksi kartaksi, johon on merkitty harrastustarjontaansa esittelevien toimijoiden pisteitä urheilukentän ja jäähallin ympäristössä. Peliohjeet löydät täältä.

Harrastustorilla tutustutaan paikallisten seurojen, yhdistysten ja yritysten tarjoamiin harrastuksiin toiminnallisten pisteiden, lajinäytösten ja muiden esitysten kautta. Esityksiä on laidasta laitaan, auton purkamisesta MM-tasoisiin cheerleading-stuntteihin.

Tänä vuonna pyritään nostamaan esille myös erityisryhmille, aikuisille ja ikääntyneille suunnattua toimintaa. Esillä on myös matalan kynnyksen toimintaa sekä seurojen, yhdistysten ja lajiliittojen harrastustukia, joita toimintaan osallistuva voi hakea.

Tiedotteessaan kaupunki toivoo kävijöiden saapuvan paikalle mahdollisuuksien mukaan ilman autoa, sillä väkimäärästä odotetaan suurta.