Elämänmeno | Koulu

Ekaluokkalainen Ida Lehtinen osaa laskea ainakin 104:ään – hän vie kouluun yhden tärkeän eskarin opin

Idalla on aivan uusi mummolta syntymäpäivälahjaksi saatu reppu. Pupupenaali on hankittu jo eskariin. Sillä on nimikin: Ruusu.

Ida Lehtisen uudessa vihreässä repussa on Ruusu-niminen pupupenaali. Koulunalku jännittää Idaa vähän.

Keskiviikkona 10. elokuuta koittaa suuri päivä niille 421 nokialaiselle lapselle, jotka aloittavat koulutaipaleensa. Yksi heistä on tuleva ekaluokkalainen Ida Lehtinen. Ida aloittaa koulunkäynnin Alhoniityn koulussa yhdessä 42 muun ykkösluokkalaisen kanssa. Uuden vihreän repun sisällä on vaaleanpunainen pupupenaali pitkine korvineen. Ja tokihan sillä on nimi.