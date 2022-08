Nokialaisen Matti Hirvosen leikevihkoissa on lähes tuhat julkaistua mielipidekirjoitusta – ahkera kirjoittaja valtaa nyt uutta alaa

Miehestä on tullut lauluntekijä. Hänen Tapsa-valssinsa saa ensiesityksensä lauantaina Armas-lavalla Tapsan Tahtien yhteydessä.

Matti Hirvonen on tallettanut sinikantisiin vihkoihin kaikki julkaistut mielipiteensä.

Menkalalaisen kerrostaloasunnon olohuoneen pöydälle on nostettu siistiin pinoon yhdeksän sinikantista ruutuvihkoa. A4-kokoiset vihot on päällystetty huolellisesti kontaktimuovilla.

Vihkojen sivuille on liimattu mielipidekirjoituksia. Jokaisen kirjoituksen oheen on merkitty julkaisupäivämäärä ja lehti, jossa kirjoitus on ollut.