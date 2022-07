Vanha taidemuoto löysi tiensä käsilaukkuihin, joita voi nyt ihailla näyttelyssä Nokialla

Tilaajille

Eero Kumannon pinstriping-taide on koristaa näitä vanhoja laukkuja.

Laukkutaidetta vai taidetta laukuissa? Kummin vain, mutta nämä laukut ovat saaneet ylleen uuden ilmeen.

Eero Kumannon vintage-laukkuihin tekemää taidetta on esillä konditoria-kahvila Katajassa. Kumanto on erikoistunut niin kutsuttuun pinstriping-tekniikkaan, joka on perinteinen raitamaalaustekniikka. Ennen muinoin esimerkiksi hevoskärryjä koristeltiin niin: siveltimellä maalattiin koristeraitoja, jotka tehtiin vapaalla kädellä. 1950-luvulta eteenpäin tyyliä alettiin käyttää moottoripyörien ja autojen koristeluun.