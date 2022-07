Nuppu on pian 14-vuotias maatiaisrouva. Hän on oman arvonsa tunteva ja tarkkaan valikoiva kenestä tykkää ja kenestä ei. Kotiväki on Nupulle tärkein ja oman väen sylissä voisi viettää monta tuntia päivässä. Nuppu on viisas ja osaakin monia temppuja, kuten istu, tassu, maahan, hyppy, ei ota, kieri, ympäri jne. Nuppu tykkää kesäisin nukkua pihakeinussa ja muutenkin ulkoilla valjaissa.