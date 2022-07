Kuukausi kesälomaa jäljellä: Kuinka pieni lapsi ymmärtää loman tarkoituksen, entä mikä on riittävä aika nuorille kouluvuodesta palautumiseen?

Koululaisten kesälomaa on vielä kuukausi jäljellä, mutta monella vanhemmalla lomaa on vain neljä viikkoa jos sitäkään. Kaipaako lapset ja nuoret yhteistä kesälomaa vanhempien kanssa vai riittääkö vain vapaalla olo?

Tilaajille

Lapsiasiavaltuutetun mukaan rentoutuminen ja ”mitään tekemättömyys” on lapsille erityisen tärkeää. Arkistokuva on otettu Tampereen Alasjärvellä viime kesänä.

Tarvitseeko lapsi kesälomaa, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen?

”YK:n lapsen oikeuksien sopimus antaa tähän hyvin selvän vastauksen: lapsella on oikeus lepoon, virkistäytymiseen ja vapaa-aikaan. Artiklaa on vielä täsmennetty vapaa-ajan osalta niin, että se on kaikesta ohjatusta toiminnasta vapaata – ei harrastuksia tai leirejä, sillä ne eivät ole vapaa-aikaa.