Keskustan katujen tunteminen saattaa auttaa tässä visassa. Tai sitten ei.

Tunnistatko, mistä päin Nokiaa nämä kuvat on otettu?

Kauppakatu, Välikatu, Välimäenkatu vai Härkitie? Siinä muutama Nokian ydinkeskustan katu, joiden tuntemus auttaa kesäisessä visassamme. Tai saattaa auttaa, sillä kuvia on keskustan lisäksi myös muualta Nokialta.

Muutoin visa on yksinkertainen. Siinä kysytään, mikä on kunkin kuvassa olevan kadun tai tien nimi. Ja jotta tehtävä ei olisi liian yksinkertainen, vaihtoehtoihin on lisätty sellaisia katujen nimiä, joita ei ole olemassa – ainakaan Nokialla.