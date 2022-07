Nokian kesä tarjoilee taiteen ja näyttelyiden ystäville paljon nähtävää – Nappaa tästä vinkit näyttelyistä

Kokosimme tähän juttuun Nokialla kesällä nähtävien näyttelyiden tiedot.

Nokian kesä on täynnä mitä erilaisempia taidenäyttelyitä. Poimimme tähän juttuun taiteen ystäville tärppejä kesän taidenäyttelyihin.

Juho Juntusen näyttely on esillä Virran kolmannessa kerroksessa pop up -seinällä.

Juho Juntunen: Mielikuvituksia

Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa nähdään sarjakuvataiteilija ja rock-toimittaja Juho Juntusen taidetta. Mukana on grafiikkaa, kirjankuvituksia ja lehtipiirroksia. Näyttely on avoinna heinäkuun loppuun saakka. Tamperelainen Juntunen tunnetaan erityisesti sarjakuvista ja levynkansista. Hän on kuvittanut muun muassa Juice Leskisen, Hectorin, Tuomari Nurmion ja Yön levynkansia.

Avoinna kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa 3. kerroksessa heinäkuun 29. päivään saakka. Virta on avoinna kesäisin ma ja to kello 9–19, ti, ke ja pe kello 9–18. Kesälauantait suljettu.

Nanso-näyttelyssä on esillä Nanson vaatteita vuosikymmenten varrelta.

Nanso 100 vuotta-juhlanäyttely

Nokialaislähtöiseen vaateyritys Nanson historiaa esitellään monipuolisesti kirjaston näyttelytila Raamissa. Esillä on vanhoja valokuvia ja Nanson vaatteita vuosien varrelta.

Avoinna taidetila Raamissa Virrassa 26. elokuuta saakka. Virta on avoinna kesäisin ma ja to kello 9–19, ti, ke ja pe kello 9–18. Kesälauantait suljettu.

Lue lisää: Nanson juhlanäyttely avautuu kesäkuussa Virrassa – Mukana nostalginen vaatekokoelma ja nansolaisten tarinoita

Lue lisää: Nokialla voi nyt astua taiteen päälle, kun Nanson kuosit kukoistavat asfaltissa – näin nokialaiset kommentoivat

Näyttelyitä Hinttalassa

Hinttalan kotiseutumuseolla järjestetään kesän aikana useita taidenäyttelyitä. Käy piipahtamassa näyttelyssä tunnelmallisessa aitassa ja juo kahvit Hinttalan upeassa miljöössä. Näyttely ovat avoinna Hinttalan museoalueen kesäaikataulujen mukaisesti eli tiistaista perjantaihin kello 10–18 ja lauantaista sunnuntaihin kello 11–18

Virve Mäkipää: Kaikki pallot ilmassa. Puuintarsiatekniikalla tehtyjä tauluja ja installaatioita sekä keramiikkaveistoksia ja hyvän mielen piirustuksia. 5.–17.7.

Pia Laaksonen ja Kati Vaaranmaa: Voiman näytös. Akryylimaalauksia ja piirustuksia kehon, mielen ja mielikuvituksen tuotteista. 19.–24.7

Värikäs ja vallaton. Nokian Kuvataiteilijat ry:n kesänäyttely 19.–31.7.

Anja Leppänen ja Elina Ronkainen: Tavataan taas! Maalauksia, grafiikkaa, keramiikkaa ja lasitöitä. 2.–7.8.

Mirka Alfreds-Välimäki: Punainen kuu – unet näkyviksi, tunteet tulkinnoiksi. Akryyli- ja sekatekniikkatöitä unista, tunteista ja koronataudeista selviytymisestä. Alfreds-Välimäki on tottijärveläinen kirjailija, taiteilija ja taideterapeuttiopiskelija. 2.–14.8.

Juhani Vuorinen: Väriä kesään! Tyyliteltyjä maisemakuvia akryylivärein. 16.–21.8.

Sinikka Palosaaren teoksia on esillä Food & Cafe Fridassa heinäkuun ajan.

Food & Cafe Fridan näyttelyt

Nokian Kuvataiteilijoilla on kuukausittain vaihtuva näyttely Cafe Fridassa. Heinäkuussa esillä on Sinikka Palosaaren öljyväriteoksia, joissa toistuvat kauniisti värit ja herkät kukat.

Elokuussa (1.–27.8.) Cafe Fridassa on esillä Arja Sinervon taideteoksia. Sinervon maalaukset ovat maalattu akryylimaalilla kankaalle.

Syyskuussa (5.–29.9) esillä on Reetta Kosken teoksia. Taidenäyttelyn aiheena on ”Unimaailma” ja maalaukset ovat tehty öljyväreillä.

Lue lisää: Food & Cafe Fridassa taide tulee lähelle ihmistä – Nokian kuvataiteilijoiden kuukauden näyttelyssä näkyy monipuolinen tekniikka

Elokuussa kuukauden taiteilija on