Puhutko viinistä aikuisten mehuna? Ei kannattaisi, sanoo asiantuntija – Vanhemman humalatila on lapsen silmin pelottava ja ahdistava tilanne

Jos vanhempi lupaa, että ei enää juo lapsen läsnä ollessa niin tästä lupauksesta tulee pitää kiinni.

Mitä lasten olisi hyvä tietää alkoholista ja sen vaikutuksista, Mannerheimin Lastensuojeluliiton hankesuunnittelija Erika Viding?

”Lapsille on hyvä puhua alkoholista suoraan ikätaso kuitenkin huomioiden. En esimerkiksi lähtisi käyttämään termiä ”aikuisten mehu”. Tärkeintä on kertoa, että alkoholi on vain aikuisille eikä lasten elimistö kestä sitä.”

Onko soveliasta nauttia yhtään alkoholia lasten läsnä ollessa?

”Lasten seurassa vanhempien tulisi pitää alkoholinkäyttö maltillisena. Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä enemmän lapsi tarvitsee aikuisen hoivaa ja huolenpitoa, joten erityisesti pienten lasten vanhempien on hyvä tarkastella omaa alkoholinkäyttöä. Jos puhutaan ihan vauvaikäisistä niin silloin täysin selvä vanhempi on paras vaihtoehto.”

Mitä tehdä jos vanhempi humaltuu voimakkaasti lasten ollessa paikalla?

”Jos vanhempi haluaa juoda humalahakuisesti niin, silloin lapselle tulee hankkia siksi ajaksi turvallinen hoitaja. Ylipäätään on hyvä miettiä, kuinka usein alkoholia käyttää lapsen läsnä ollessa.”

”Vanhemman on myös hyvä tarkastella sitä, tarvitaanko alkoholia kaikkiin niihin tilanteisiin, joissa sitä on tottunut käyttämään? Voisiko terassilla ottaakin oluen sijasta limun?”

Mitä jos lapsi pelästyy alkoholia nauttinutta aikuista?

”Vanhemman humalatila on lapsen silmin todennäköisesti pelottava tilanne. Lasta pelottaa muutos aikuisen käytöksessä, vaikka se ei olisikaan suoraan haitallista lapselle.”

”Vanhemman on hyvä käydä tilanne jälkeenpäin lapsen kanssa läpi esimerkiksi kysellen miltä lapsesta tuntui aikuisen käytös ja mikä siinä pelotti – antaa lapselle tilaa purkaa tunteitaan. Jos vanhempi lupaa, että ei enää juo lapsen läsnä ollessa niin tästä lupauksesta tulee pitää kiinni.”

Mitä jos lapsi joutuu huolehtimaan päihtyneestä aikuisesta?

”Näinhän asian ei koskaan pitäisi olla, vaan aikuinen on lähtökohtaisesti aina se, joka huolehtii lapsesta. Tällaisessa tilanteessa olisi hyvä, jos lapsella olisi joku turvallinen aikuinen, kenelle voisi soittaa ja kertoa tilanteesta.”

”Lasta saattaa hävettää aikuisen juominen, eikä hän sen vuoksi halua kertoa asiasta kenellekään, jolloin lapsi jää tilanteen kanssa yksin. Tällainen on hyvin ahdistavaa. Jos lapsi ei uskalla kertoa tapahtuneesta tutuille aikuisille, voi aina soittaa Lasten ja nuorten puhelimeen.”

”Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelimessa lapsi voi jutella maksutta ja nimettömästi turvallisen aikuisen kanssa ja pohtia yhdessä tilannetta. Vanhempien alkoholinkäyttö on teema, joka kuuluu tasaisesti ympäri vuoden Mannerheimin Lastensuojeluliiton palveluissa.”

Miten vanhemman alkoholinkäyttö heijastuu lapseen ja hänen käytökseen ja tunteisiin?

”Vanhemman alkoholinkäyttö voi ahdistaa lasta sekä luoda turvattomuuden tunnetta. Vähän vanhempia lapsia aikuisen alkoholinkäyttö saattaa hävettää.”

”Humalatilassa aikuinen ei pysty vastaamaan lapsen tarpeisiin ja silloin, jos lapsen tarpeet ohitetaan toistuvasti, hän alkaa pitää itseään ja tarpeitaan merkityksettöminä.”

Entä lapsen omiin ajatuksiin alkoholista?

”On hyvä muistaa, että lapset oppivat hyvin paljon mallista eli se miten kotona suhtaudutaan alkoholiin vaikuttaa paljon lasten suhtautumiseen. Esimerkiksi jos aikuiset juovat toistuvasti itsensä humalaan, antaa se esimerkin lapsille, että se on ok.”