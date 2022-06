Nokian jäähallin pihalle avautui uusi katukahvila – ”Pystymme tarjoamaan nuorille kesätöitä”

Nokialainen Mimosa Välimäki työskentelee kesällä Katukahvila Parkissa. Kahvilatyö on hänelle tuttua, sillä hän on aiemmin työskennellyt Fridassa. Kahvilatyössä hänestä on mukavinta asiakkaiden palvelu. Kesän jälkeen häntä odottavat lukio-opinnot.