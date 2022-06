Wide ContentPlaceholder

Oma rauhanturvaajatausta, vahva side Ukrainaan ja sotatilanteen vaikutus Eurooppaan ovat kolme päätekijää, joiden vuoksi siurolainen Sami Antila päätti antaa kotinsa kolmeksi kuukaudeksi kotinsa Ukrainasta sotaa paenneiden perheiden majoituspaikaksi.

Elämänmeno | Ukrainan sota

Vuoden helmijutut: Siurolainen Sami Antila on nähnyt Kosovon vuosinaan pakolaisvirrat, eikä epäröinyt tarjota kotiaan Ukrainan sotaa pakenevien majoittamiseen

Kotimajoitusta pohtivien on hyvä huomioida muun muassa, että toiminta perustuu pitkälti majoittajan omaan aktiivisuuteen ja kustannukset ovat majoittajan vastuulla. Sami Antilan mukaan ensimmäinen askel kotimajoituksen tarjoamisessa on löytää oikea verkosto, jonka kautta asioita lähdetään edistämään. Nokian Uutiset julkaisee juhannuksena kuluvan vuoden kiinnostavimpia juttuja. Tämä juttu on julkaistu alun perin 18.3.2022.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, sotaa pakenevien ihmisten ahdinko nosti siurolaisen Sami Antilan mieleen muistoja yli kahdenkymmenen vuoden takaa. Toimiessaan rauhanturvaajana Kosovossa vuonna 1999 hän oli nähnyt omin silmin ne pakolaisvirrat, ne ihmiset, jotka joutuivat jättämään kotinsa ja joita suomalaisten joukot saattoivat turvaan. Se näky ei hevillä unohdu, eikä tarvitsekaan. Se näet opetti, että jos jotain on vastaavassa katastrofissa tehtävissä, se tehdään.