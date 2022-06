Wide ContentPlaceholder

Kimmo Alakoski (kok) johtaa puhetta kaupunkikehityslautakunnassa.

Elämänmeno | Kasvu

Vuoden helmijutut: Tämä mies istuu huipputärkeällä pallilla, kun jaetaan omakotitontteja tai mietitään uimahallin paikkaa – ”Olemme historiallisessa vaiheessa Nokialla”

Kimmo Alakoski, 56, on toiminnan mies. Hän johtaa Nokialla erittäin vaikutusvaltaista kaupunkikehityslautakuntaa ja seuraa riistayhdistyksessä vielä suurpetojen liikkeitä: ”Kolmen suden lauma on todennäköisesti asettumassa Nokialle.” Nokian Uutiset julkaisee juhannuksena kuluvan vuoden kiinnostavimpia juttuja. Tämä juttu on julkaistu alun perin 22.3.2022.

Korona-aikaan kaupunkikehityslautakunta on kokoontunut sähköisiin etäkokouksiin. Viime syksystä lähtien niitä on vedetty Tottijärveltä, lautakunnan puheenjohtajan Kimmo Alakosken, 56, kotitoimistosta. Toiminnan mies, kuten kokoomuslainen Alakoski kuvaa itseään, on lukuisten luottamustehtäviensä lisäksi Nokian seudun riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja. Yhdistyksellä on viranomaistehtäviä, muun muassa riistakantojen seurantaa, pyyntilupamäärien suunnittelua ja uusien metsästäjien kouluttamista.