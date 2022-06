Main ContentPlaceholder

Elämänmeno | Ihmiset

Vuoden helmijutut: Nokialainen parturilegenda on leikannut hiuksia 54 vuotta, mutta nyt liikkeen ovet sulkeutuvat – Yhden uskollisen asiakkaan sanat ovat jääneet mieleen: ”Sä olet Matti ainut ihminen”

Matti Kokkonen on kokenut edelläkävijänä suuren hiustrendin tulon Nokialle 1970-luvulla. Kokkonen on vuosien mittaan käynyt niin asiakkaiden häissä kuin haudallakin. Hän lähti opiskelemaan parturi-kampaajaksi 16-vuotiaana. Nokian Uutiset julkaisee juhannuksena kuluvan vuoden kiinnostavimpia juttuja. Tämä juttu on julkaistu alun perin 3.5.2022.

Nyt on aika. Parturi-kampaaja Matti Kokkonen Salon Vipistä aikoo sulkea liikkeen ovet.

Vuosi sitten eräs nokialaisen parturi-Kampaaja Matti Kokkosen uskollinen asiakas kuoli. Mies oli Kokkosen mukaan värikäs tyyppi, alkoholisoitunutkin. Mies oli sanonut Kokkoselle: ”Sä olet Matti ainut ihminen, joka ei hauku minua koko ajan.” Kokkonen ei hauku, ei. Sillä hänelle on yksi asia, joka on työssä kaikkein tärkeintä. Ja se on ihmiset.