Löytöeläintoimisto Käpälämäki ja kadonneen kesäkissan tapaus on esitys, jossa Kyösti Kallion mukaan teatterin sielu pääsee esille.

Nyt on ensimmäinen kesä, kun Siuron Koski-Teatterissa on tarjolla kesäteatterilla aivan erityisesti lapsille tehtynä. Esityksen ensi-ilta on kesäkuun 29. päivänä, ja näytöksiä riittää pitkälle heinäkuulle.

”Teatteriyhdistyksellä on ollut sellainen tahtotila, että halutaan tarjota teatteria lapsille ja nuorille sekä katsomiskokemuksena että harrastuksena”, yhdistyksen varapuheenjohtaja Kyösti Kallio sanoo.