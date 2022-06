Onko tässä kesän erikoisin teatterilava? Katso kuvat: Nokian kesäteatteri muuttui mystiseksi suoksi, jossa elävät kuuset suojelevat köyhää paimentyttöä

Metsän Morsian kertoo kotoaan pois lähetetyn paimentytön tarinan. Mukana on luonnonsuojeluun kannustavia elementtejä.

Emeliina Virtanen näyttelee Metsän Morsiamen pääosan, paimentyttö Piritan roolin. Kuvassa hänellä on yllään metsän morsiamen asu.

Keskellä näyttämöä on ilmiselvä suo. Tai pikemminkin: näyttämö on suo. Linnunlaulun ja haavan lehtien havinan luoman illuusion rikkoo vain vihreä puutarhaletku, joka kiemurtelee sammalmättäiden välissä kuin huikean pitkä käärme. Letkun varteen on tehty reikä – omatekoinen sprinkleri. Siitä purkautuva vesisuihku sekoittuu auringonpaisteeseen ja luo sateenkaaren suonsilmän ylle.