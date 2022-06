Main ContentPlaceholder

Elämänmeno

Nokian uusi Tehdassaaren kesäteatteri voi olla Suomen komein – ”Naisilla on positiivinen vaikutus”

Musiikkikomedia Vannomatta paras on Tehdassaaren kesäteatterin ensimmäinen esitys. Maanantaina paikalla ei vielä ollut ollenkaan lavaa. Ensi-ilta on keskiviikkona. Paikka Nokianvirran kupeessa on ainutlaatuinen.

Jari Salmi (vas.) esittää roudaria, Teemu Koskinen ja Ari Kankaanpää ovat bändin jäseniä.

Jo kauas tielle raikaa kitara. Maanantai-iltapäivän paahteessa Nokian Tehdassaaressa harjoitellaan kesän teatteriesitystä. Sen kantavia voimia on musiikki ja livebändi The Firebirds. Kun esityspaikka vanhojen rakennusten takaa paljastuu, näky on komea. Lavan takana virtaa Nokianvirta. Vihreä koivikko muodostaa näyttämölle kuin valtavan taustakankaan. Hakkeenkuljetusputki ohittaa näyttämön.