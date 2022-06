Main ContentPlaceholder

Elämänmeno

Nokialaisen taiteilijan teokset kävivät niin hyvin kaupaksi, että hän sai kovasta maalaamisesta kolme kertaa jännetuppitulehduksen – ”Ei sairaanhoitajakaan elä apurahoilla”

Taidemaalari Kaija Lepola on elättänyt itsensä kuvataiteella neljäkymmentä vuotta. Sinä aikana kuvataidekauppa on kokenut muutoksen. Lepola on Nokian kuvataiteilijoiden kesäkuun taiteilija.

Kaija Lepola on tehnyt taidemaalarin työtä neljäkymmentä vuotta. Ammatti on ollut antoisa, mielenkiintoinen ja vaativa työ. Hänelle elämäntapa on sopinut.

Jo oli meininkiä! Kuvataiteilija Kaija Lepolaa ei voi ainakaan ahkeruuden puutteesta syyttää. Taiteilija maalasi teoksia välillä niin hurjasti yötä myöten, että käteen tuli kolme kertaa jännetuppitulehdus. Nyt Lepolan töitä on esillä näyttelyssä nokialaisessa Food & Cafe Fridassa. Hän on Nokian kuvataiteilijoiden kuukauden taiteilija kesäkuussa.