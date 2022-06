Nokian vs. kirkkoherra Mikko Sulander on joutunut vastaamaan aina samaan kysymykseen: ”Näissä asioissa on harvoin mitään oikeasti salaista”

Parin kuukauden ajan Nokialla työskennellessään Mikko Sulander on huomannut, että nokialaisuus on ihan oma juttunsa.

Vs. kirkkoherra Mikko Sulander kuvattiin Tehdassaaressa. Hänen taustallaan on tehtaan sveitsiläisen insinöörin Joseph Rengglin suunnittelemat punatiiliset paperikonesalit, jotka ovat vuodelta 1885. Ristit muistuttavat tämän kotimaasta.

On yksi kysymys, mihin Nokian vs. kirkkoherra Mikko Sulander, 45, on joutunut viime aikoina vastaamaan lähes aina, kun hän on tavannut uusia ihmisiä. Kysymys ei liity millään tavalla uskontoon, ei naispappeuteen tai samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiin. Sulander ei silti hermostu, vaan naurahtaa hyväntahtoisesti tutulle kysymykselle.