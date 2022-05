Lappalaisten perhe rakentaa Nokialle täysin ainutlaatuista omakotitaloa – seinissä olkia, lattia savea ja ulkomaalina erikoinen ”soppa”

Hanna-Riitta ja Jaakko Lappalaisen talon seinässä on eristeenä 40 senttimetriä paksu olki. Ulkopuolelle on asennettu lisäksi 6 senttimetriä paksu puukuitulevy. Rakenne täyttää heidän mukaansa passiivitalon ulkoseinärakenteen vaatimuksen eli on erittäin hyvin lämpöä eristävä.