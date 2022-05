Puhallinyhtye Oktaavin kevätkonsertissa on luvassa upeita elokuva- ja musikaalisävelmiä Disney-fantasiasta Schindlerin listaan – katso kuvat harjoituksista

Kevätkonsertissa esiintyy viulusolistina Eeva Oksala. Yhtye palkittiin 3 000 stipendillä nokialaisten pitkäaikaisesta ilahduttamisesta. Se osallistui myös Puhallinorkesterien SM-kisoihin.

Kevät on täällä! Ai mistä sen tietää? No tietenkin siitä, että Kerholassa järjestetään tänä sunnuntaina Puhallinyhtye Oktaavin kevätkonsertti. Konsertissa on luvassa menoa ja meininkiä, jonka takaa upean orkesterin esiintymisen lisäksi myös suurenmoiset elokuva- ja musikaalisävelmät.