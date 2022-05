Nokialla kuuma kesäkaupunki, joka vilisee suosittuja tapahtumia. Tässä muutama vinkki asioista, jotka ainakin kannattaa kokea.

1. Musiikkikomedia Tehdassaaressa

Tämä on aivan uutta, ja täytyy jo siksi käydä tsekkaamassa. Tehdassaareen on oikein julkkisvoimin perustettu kesäteatteri. Sen ensimmäinen esitys on musiikkikomedia Vannomatta Paras. Lavalla nähdään muun muassa Jari Salmi ja Piia Koriseva. Esityksessä on livebändi ja esityspaikkana maailman ainoa saari, jossa sijaitsi Nokia-yhtiön pääkonttori. Käsikirjoitus ja ohjaus Heikki Vihisen.