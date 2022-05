Markku Rekola on tänä keväänä päässyt seuraamaan aitiopaikalta kahden meriharakan kevätpuuhia. Rekola kirjoittaa lähettämänsä kuvan yhteydessä, että meriharakka on tyypillinen merenrantojen asukas, mutta on viime vuosina pesinyt myös sisämaassa.

Meriharakan erottaa hyvin porkkanan värisestä nokasta ja punaisista silmistä sekä kimeästä äänestä.