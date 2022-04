Heini Pelander on opettanut nokialaisille kieliä yli 40 vuotta – Hänellä on yksi tärkeä neuvo niille, jotka jännittävät englannin puhumista

Parasta työssä ovat olleet kaikki ihmiset ja kohtaamiset heidän kanssaan. Ennen koronaa lukuvuoden päätteeksi usein halattiin. Opiskelussa on vuosikymmenten varrella siirrytty kieliopin kertaamisesta puhutun kielen opettelemiseen.

”Thank you so much and have a good retirement!”, toivottaa opiskelija tottuneella englanninkielellä poistuessaan luokkahuoneesta Nokian Kerholassa. Selitys tervehdyksen sisältöön löytyy vastaanottajasta.

Nokialainen kieltenopettaja Heini Pelander on opettanut kieliä 42 vuotta ja hänen viimeinen opetustuntinsa Pirkan opistossa ennen eläkkeelle siirtymistä on juuri päättynyt.