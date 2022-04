Nokialaisen Salon Vipin sielu Matti Kokkonen on ollut hiusalalla 54 vuotta, mutta nyt liike sulkeutuu – ”Täällä on nyt itketty”

Matti Kokkonen on kokenut edelläkävijänä suuren hiustrendin tulon Nokialle 1970-luvulla. Kokkonen on vuosien mittaan käynyt niin asiakkaiden häissä kuin haudallakin. Hän lähti opiskelemaan parturi-kampaajaksi 16-vuotiaana. Nyt nokialaislegenda lopettaa uransa.

Nyt on aika. Parturi-kampaaja Matti Kokkonen Salon Vipistä aikoo sulkea liikkeen ovet.

Vuosi sitten eräs nokialaisen parturi-Kampaaja Matti Kokkosen uskollinen asiakas kuoli.

Mies oli Kokkosen mukaan värikäs tyyppi, alkoholisoitunutkin.

Mies oli sanonut Kokkoselle: ”Sä olet Matti ainut ihminen, joka ei hauku minua koko ajan.”

Kokkonen ei hauku, ei. Sillä hänelle on yksi asia, joka on työssä kaikkein tärkeintä. Ja se on ihmiset.