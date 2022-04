Työnhakijoiden testaaminen on 100 miljoonan euron bisnes – Näin soveltuvuusarviointi tehdään, tämän verran yksi johtaja-arviointi voi maksaa

Pirkanmaan hyvinvointialuejohtajan haussa ovat parhaillaan käynnissä soveltuvuusarvioinnit. Kysyimme asiantuntijoilta, miksi työnhakijoita testataan ja miten johtamistaitoja punnitaan. Kokeneen arvioitsijan mukaan valitsijat kuulevat herkästi varsinkin negatiivisen palautteen, jota arvioinnista tulee. Suosituksilla ja positiivisella palautteella on vähemmän painoarvoa.

Pirkanmaalle etsitään parhaillaan hyvinvointialuejohtajaa. Kyseessä on vaativa johtamistehtävä, jossa johtajan ominaisuudet korostuvat. Paikan täyttäminen on edennyt haastattelujen jälkeen soveltuvuusarviointeihin, joihin on lähetetty neljä kärkiehdokasta.