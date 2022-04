Main ContentPlaceholder

Öljyväriteos Isännän kamari syntyi vajaassa tunnissa: ”Jos rupeaa korjaamaan, sitä riittää loputtomiin”, Erkki Yli-Jaskari sanoo

Näyttelyitä taiteilijalla on ollut lukuisia ympäri Suomea. Nokialla hänen taulujaan on ollut katsottavana aiemminkin – tosin Taidetalon näyttelystä on nyt kulunut 30 vuotta.

Isännän kamari -maalaus on äärimmäisenä vasemmalla ja Erkki Yli-Jaskarin vieressä on Kitara ja joutsen -teos, jonka mallina on ollut hänen vaimonsa.

Kirjasto- ja kulttuuritalo Virran kolmannen kerroksen pop up -näyttelyseinälle on koottu nokialaistaiteilijan lähes koko elämä. Näin voi sanoa, sillä seinälle on ripustettu Erkki Yli-Jaskarin maalauksia lähes 50 vuoden ajalta. Ne kertovat omaa tarinaansa siitä, miten Yli-Jaskari on maailmaa kokenut.