Elämänmeno

Nokialaistaiteilija kerää rahaa Ukrainan kehitysvammaisten hyväksi – näyttelyyn ehtii vielä

Kuvataiteilija Pia Hovin näyttely on avoinna taiteilijan ateljeessa Nokian Portilla. ”Tiedän millaista on kehitysvammaisen lapsen arki. Tilanne on sodan keskellä erityisen tukala.”

Nämä Pia Hovin teokset myydään tarjousten perusteella. Vasemmalla on työ nimeltä Avaus, oikealla Taikuri.

Kuvataiteilija Pia Hovilta ei puutu aloitteellisuutta. Taiteilija on käynnistänyt näyttelynsä yhteyteen oman varainkeruukampanjan. Varoja kerätään Ukrainan kehitysvammaisten ja heidän perheidensä tueksi. Kampanjan organisoija on Kehitysvammaisten Tukilitto, jonka kampanjan alla Hovilla on oma varainhankintansa. Hovi pitää näyttelyn taideateljeessaan Nokian Portilla.