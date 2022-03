Kevään tulo näkyy myös kirpputoreilla: Nyt sisustetaan väreillä ja etsitään ylle kevyempää vaatetta

Kiersimme katsomassa, millaisia kirpputoreja Nokialla on ja mitä kaikkea niiltä löytyy. Löysimme viisi erilaista paikkaa, joita yhdistää kuitenkin yksi asia: erikoisuuksien etsijä löytää joka paikasta jotakin.

Jos mielessä on jokin aivan erityinen hankinta, saattaa kirpputori olla yksi ratkaisu sen löytämiseksi. Sen verran laaja on viiden nokialaisen kirpputorin valikoima yhteensä. On vaatteita ja huonekaluja, käsitöitä, kodinkoneita, kirjoja ja astioita. Lähes tulkoon kaikkea, mitä keksiä saattaa.