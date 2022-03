Main ContentPlaceholder

Elämänmeno

Kun kaksi nokialaista opettajaa alkoi opettaa yhdessä, moni ongelma luokassa ratkesi – Nyt he haluavat saada koulumaailman ymmärtämään, miksi muiden opettajien kannattaa tehdä samoin

Yhteisopettajuus on ratkaissut nokialaisten luokanopettajien Mira Vänskän ja Piia Hakomäen työssä monia arjen haasteita. Nyt he kouluttavat oman yrityksen kautta myös muita. Tekeillä on myös lukemaan innostava sovellus.

Mira Vänskä (vas.) ja Piia Hakomäki ovat opettaneet yhteisopettajina Koskenmäen koulussa jo seitsemän vuotta.

Koskenmäen koulun opettajanhuone on tyhjentynyt koulupäivän päätteeksi. Hiljaisuuden rikkoo luokanopettajina koulussa työskentelevien Mira Vänskän ja Piia Hakomäen innokas keskustelu. He ovat paitsi työpari, myös yhteisen yrityksen Eduduon perustajat.