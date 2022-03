Main ContentPlaceholder

Suomalaisella on tapana ripustaa taulunsa oudon korkealle – tämä kaikki taulujen asettelusta ja käsittelystä on hyvä tietää

Nyrkkisääntö ihanteellisesta taulun paikasta on niin yksinkertainen, että se on helppo muistaa. Myös taulujen siirtämiseen ja käsittelyyn on syytä kiinnittää huomiota, ettei taulu vaurioidu.

Anna Niskanen asettelee Amanda Coten maalausta seinälle. Kysyimme asiantuntijoilta, mitä taulujen ripustuksesta kuuluu tietää.

Taiteesta paljaat seinät vai koti, johon on ripustettu kymmenittäin tauluja? Vaikka kaikki eivät perusta maalaustaiteesta, ei ole liioittelua sanoa, että lähes jokaisessa asunnossa komeilee vähintään yksi taulu. Hyvä niin, galleristi Lea Karttunen sanoo. Itse asiassa hän näkee, että ihmiset arkailevat teosten hankkimista turhaan. Karttunen on pannut merkille, että moni pelkää kyllästyvänsä tauluun, joka on vähänkään rohkea, väreiltään runsas tai abstrakti.