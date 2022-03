Reilusti täytettä, kunnolla mausteita ja riittävän kuuma öljy – siinä lihapiirakan kulmakivet.

Uppopaistettu lihapiirakka on katuruokaklassikko, joka onnistuu muutamalla niksillä mainiosti kotioloissakin. Reseptin on laatinut keittiömestari Jouni Toivanen ja se on julkaistu aiemmin Glorian ruoka & viini -lehdessä.

Tärkeintä lihapiirakassa on täyte, joten sitä saa olla kunnolla ja sen tulee olla maukasta.

Ohjeessa kehotetaan käyttämään rasvaista sika-nautajauhelihaa, joka tekee täytteestä mehukkaan. Liha tulee myös ruskistaa huolellisesti, jolloin sen aromit pääsevät hyvin esiin, Toivanen muistuttaa.

Oman osansa makuun antaa makeaksi haudutettu sipuli.

Riisi keitetään puolestaan lihaliemessä, jossa kiehuu mukana yksi tähtianis. Mitä kotitekoisista glögeistä tuttu mauste tekee lihapiirakassa?

”Se on vähän kuin arominvahvenne, joka tuo täytteeseen enemmän makua, vaikka sitä ei sellaisenaan huomaa”, Toivanen sanoo.

Vaikeinta lihapiirakoiden valmistuksessa on niiden kypsentäminen. Piirakat uppopaistetaan öljyssä, jonka lämpötilan olisi hyvä olla noin 180 astetta.

Jos keittiöstä ei löydy digitaalista lämpömittaria, öljyn kuumenemista voi seurata pudottamalla kuumenevaan öljyyn pienen palan taikinaa. Kun taikinapallo nousee pintaan, öljy on sopivan kuumaa, Toivanen vinkkaa.

Kuumenevaan öljyyn voi pudottaa myös leipäpalan. Kun se ruskistuu öljyn pinnalla poreillen, lämpötila on sopiva lihapiirakoille.

Tämän jälkeen lämpötila kannattaa pitää mahdollisimman vakaana säätelemällä lieden tehoa. Näin piirakat kypsyvät tasaisesti eikä niiden pinta pääse kärähtämään ennen aikojaan.

Jotta piirakoista tulee myös muodoltaan tasaisia, kohonneiden piirakoiden taikinapinta on hyvä pistellä ennen paistamista. Näin täytteestä nousevat höyryt pääsevät ulos.

Lihapiirakka kannattaa nauttia jos mahdollista vastapaistettuna, jolloin pinta on ihanan rapea ja sisus mehevä. Klassiset lisukkeet ovat ketsuppi, sinappi ja kurkkusalaatti.

Jos kaikki lihapiirakat eivät kulu kerralla, ylimääräiset lihikset kannattaa siirtää jäähtyneinä ja peitettyinä jääkaappiin. Seuraavana päivänä ne voi kuumentaa uunissa tarjolle.

Paras niksi on nostella piirakat leivinpaperin päälle pellille, työntää pelti kylmään uuniin ja laittaa uuni kuumenemaan 200 asteeseen. Näin piirakoiden sisälämpötila nousee vähitellen ja pinta rapeutuu.

Kun uuni on saavuttanut toivotun lämpötilan, piirakat saavat viettää siellä kymmenisen minuuttia, kunnes ne ovat kuumenneet kauttaaltaan.

Jääkaappikylmät lihapiirakat voi pakata myös hiihtoretkievääksi ja kuumentaa nuotiopaikalla.

Resepti työvaihekuvineen on julkaistu aiemmin Glorian ruoka & viini -lehdessä.