Nyt on loistava aika pohtia, sopisiko viherkasvi kodin somisteeksi – Poimi tästä asiantuntijan vinkit aloittelijalle

Nyt on hyvä aika aloittaa viherkasviharrastus. Pistokkaiden lisääminen on kevään kuumin trendi. Marttaliiton Tiina Ikonen kertoo, mitkä kasvit sopivat aloittelevalle viherpeukalolle ja mitä on helppo lisätä. Joskus helpotkin kasvit oikuttelevat, ja syytä on vaikea löytää. Jos nämä kuvat näyttävät tutuilta, olet saattanut sortua liikakasteluun tai valon määrä kotonasi vaihtelee.

Kultaköynnös menestyy myös varjoisalla paikalla. Silloin siitä tulee sävyltään tummanvihreä.

Kevät lähestyy ja valon määrä lisääntyy. On loistava aika pohtia, sopisiko kotisi somisteeksi uusi viherkasvi. Kasvien lepokauden loppu lähestyy, ja huollon aika koittaa helmi–maaliskuussa. Voit pyytää tutuilta viherpeukaloilta pistokkaita. Pistokaslisäys on nimittäin tämän kevään selkeä trendi, kertoo Marttaliiton kotipuutarha-asiantuntija Tiina Ikonen. Lisäämisessä emokasvista otetaan uusia taimia. ”Trendi liittyy korona-aikaan ja kotona puuhasteluun. Ihmiset ovat aiempaa kiinnostuneempia huonekasveista, niiden itse lisäämisestä ja kasvun seuraamisesta”, Ikonen kertoo. Pistokaslisäys luo myös tunnearvoa, sillä kasvi muistuttaa antajastaan. ”On ihanaa, että ihmiset vaihtavat pistokkaita ja kasvattavat pikkutaimia. Tämä perinne saisi elpyä entisestään.” Mitkä viherkasvit sopivat oikeasti aloittelijoille? ”Yleisimpiä ja helppohoitoisimpia ovat rönsylilja, muorinkukat, juorut, palmuvehka, kultaköynnös, traakkipuut ja anopinkieli. Rönsylilja ja kultaköynnös ovat pitkäikäisiä, koska niitä on helppo lisätä. Näistä useimmalla, kuten rönsyliljalla ja palmuvehkalla on pitkä kasteluväli.” Kuvassa on viirivehka, jota on kasteltu liikaa. Liikakastelun merkkejä ovat kokonaan kellastuvat lehdet. Anna mullan kuivahtaa kastelujen välissä pintaa syvemmältä eli tökkää sormi multaan ja kokeile, onko se jo kuivunut. Mitkä ovat aloittelijan yleisimpiä sudenkuoppia? ”Liikakastelu taitaa olla yleisin. Usein ohjeissa sanotaan, että kasvi saa kuivahtaa kastelukertojen välillä. Se tarkoittaa, että multa saa olla kuivaa noin kahden senttimetrin syvyydessä. Opettele tuntemaan ruukun painosta, tarvitseeko kasvi vettä. Altakasteluruukun multajalka täytetään hyvällä mullalla, jolloin se imee vettä sopivaan tahtiin.” Onko väliä, ostaako kasvin marketista vai alan liikkeestä? ”Kunhan kasvi voi hyvin ja näyttää ostohetkellä hyvältä. Kasvin selviytymiseen vaikuttaa kaikki se, mitä tapahtuu kasvihuoneelta kotiin kuljettamisen aikana. Voi olla, että puutarhaliikkeessä kasvia on suojeltu vedolta, kasteltu oikeaan aikaan ja niin edelleen. Marketin hyllyssä se on saattanut kuivahtaa tai kärsiä vedosta, ja alkaa oirehtia kotona.” Myös tämä muorinkukka, tarkennettuna amerikanmuori, on saanut liikaa vettä. Ei auta kuin pitää kasvia valoisalla paikalla ja toivoa parasta. Miten valita kaupassa hyvän yksilö? Huomaako esimerkiksi tuholaiset paljaalla silmällä? ”Tutki liikkeessä kasvia. Nosta sitä ja kokeile, onko se kuiva. Valikoi tasaisen kostea kasvi ja välttele nuutuneita lehtiä. Sekaan voi eksyä joskus myös tuholaisia. Kokenut silmä huomaa sen, mutta joskus ne voivat lymytä mullassa. Kannattaa olla tarkkana.” Lehtien nuutuminen, kellertäminen ja kuivuminen on joskus vaikea erottaa toisistaan. Mistä kasvi oirehtii? "Ensin kannattaa tarkistaa, onko kasvia kasteltu oikein. Kuivunut kasvi tiputtaa lehtiä. Toisaalta myös liian märkä kasvi tiputtaa alalehtiään. Seuraavaksi valo: esimerkiksi limoviikuna on esimerkki isosta viherkasvista, joka siirretään usein jouluna kuusen tieltä. Jos kasvia edes kääntää, se saattaa tiputtaa lehtiä. Se voi suuttua kääntämisestä.” Kultaköynnös pärjää erilaisissa olosuhteissa, mutta mitä enemmän valoa, sitä kirjavammat sen lehdistä tulee. Talvella pimeässä kasvaneiden yksilöiden lehdet ovat tummia, kun taas valon määrän lisääntyessä mullasta puskee vaaleankirjavia lehtiä. Miten löytää kotoa oikeat olosuhteet kasveille? ”Kodit ovat erilaisia. Tutki, onko kotonasi paahteinen tai valoisa ikkuna. Eteläikkunaan viitataan usein paahteisena, mutta toisaalta se saattaa olla juuri sopiva, jos sen edessä on lipan tai puun varjo. Pyydä tutut viherpeukalot tarkistamaan paikat. Liian vähäinen valo tekee kasvusta honteloa.” Missä vaiheessa kasvin suhteen kannattaa luovuttaa? ”Joku heittää kasvin pois jo kun se alkaa nuutua, toinen pitää lehtensä tiputtaneen ruskean rangan tallessa ja toivoo, että se lähtisi vielä kasvamaan. Ihmiset ovat erilaisia.”