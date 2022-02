Koronarajoitusten purkaminen näkyy nyt matkakuumeena. Asiantuntijat kertovat, mitkä asiat on hyvä ottaa huomioon kesälomareissua suunnitellessa. Esimerkiksi passi voi aiheuttaa yllättävän pulman.

Koronapandemia on muuttanut matkailua, joten reissua suunnittelevan on syytä olla aiempaa tarkempana, asiantuntijat muistuttavat.

Moni suomalainen tähyilee jo kesän lomamatkoja. Kesämökkien lisäksi silmissä vilkkuu Eurooppa ja ehkäpä muutkin mantereet.

Monelle kyseessä on ensimmäinen ulkomaanreissu vuosiin. Koronapandemia on muuttanut matkailua, joten reissua suunnittelevan on syytä olla aiempaa tarkempana, sanovat asiantuntijat.