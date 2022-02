Main ContentPlaceholder

Neljä lukiolaista perusti pihanhuoltoyrityksen, jonka suosio löi heidät ällikällä – Nyt he suunnittelevat osakeyhtiötä

Nokiallakin toimiva Pirkan Pihat on neljän nuoren yritys, jonka saama suosio on ollut yllättävintä yrittäjyysvuodessa. Keikkoja on riittänyt, ja nyt nuoret yrittäjät haaveilevat osakeyhtiön perustamisesta.

Pirkan Pihat on neljän lukiolaisen perustama pihanhuoltoyritys. Kuvassa yrityksen markkinointivastaava Antti Mäenpää (vas.), toimitusjohtaja Otto Saulamaa, talousvastaava Venni Olshin ja some-vastaava Matilda Hartman.

Suosio todella yllätti. Näin kertoo nokialainen Matilda Hartman, joka on mukana neljän lukiolaisen perustamassa Pirkan Pihat -nimisessä yrityksessä. Hartman käy Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjaa, jossa yksi tavoitteista on perustaa oma yritys lukion toisena vuotena. Näin sai alkunsa viime syksynä Pirkan Pihat.