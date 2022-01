Jännityspäänsärky on yleinen vaiva, mutta siihen on olemassa helppo hoito – Tee nämä viisi liikettä, kun päätäsi särkee

Jännityspäänsärky puristaa ohimoita ja pahenee iltaa kohti. Poimi tästä jutusta viisi liikettä, joilla sitä voi ehkäistä ja hoitaa.

Iltapäivää kohti vanne alkaa puristaa päätä: särky jäytää ohimoita, otsaa, päälakea ja takaraivoa.

Jännityspäänsärky on tuttu vaiva etenkin päätetyöläiselle. Se tuntuu siltä kuin pipo kirjaimellisesti kiristäisi päätä, kuvailee OMT-fysioterapeutti Nina Saarikivi Into Terveydestä. Hänen erikoisalaansa on tuki- ja liikuntaelinvaivojen tutkiminen ja hoito.