Merikotka Naulossa, pohjantikka Kauniaisissa ja 101 tilheä Pitkäniemessä laskettiin perinteisessä laskennassa.

Vuodenvaihteen on talvilintulaskennoissa on Nokialla pitkät perinteet. Talvilintulaskenta on Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen koordinoima valtakunnallinen linnustonseurantatutkimus, joka on käynnistynyt talvella 1956–57.

Nokian Pitkäniemen talvilinnut laskettiin ensi kerran jo 65 vuotta sitten, 30. joulukuuta.1956 Tuolloin lajeja havaittiin 15 ja yksilöitä 805, joukossaan 500 räkättiä, 100 tilheä ja 5 hömötiaista.