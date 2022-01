Mistä aikaa vanhemman liikkumiseen? – Anne Kuusimäki on löytänyt toimivat keinot, miten pienten lasten vanhempi ehtii pitämään myös omasta kunnostaan huolta

Pyöräile matkat, ota lapsi mukaan ja kokeile eri lajeja myös lapsen kanssa. Muun muassa näillä vinkeillä arjesta voi nipistää aikaa myös omalle liikunnalle.

Anne Kuusimäki muistuttaa, että pientenkin lasten kanssa voi liikkua yhdessä, kun on vähän kekseliäs.

Usein vanhemmista tuntuu siltä, että aika ei riitä omaan liikkumiseen töiden ja lasten harrastusten keskellä. Aikaa menee kuskailuihin, ruokahuoltoon sekä töihin. Mistä nipistäisi aikaa arjessa omalle liikunnalleen?

Anestesiahoitaja Anne Kuusimäki, 39, on mestari keksimään keinoja, kun kyse on vanhemman liikunnasta. Liikunta on hänellä verissä ja sitä tulee tehtyä monesti jopa huomaamattaan.