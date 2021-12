Ravintoloitsija Tintti Lintula siirtyy eläkkeelle lähes 50 vuoden uran jälkeen.

Legendaarinen Aino ja Reino -ravintola sulkee ovensa vuodenvaihteessa. Viimeinen aukiolopäivä on 31. joulukuuta. Ravintoloitsija Tintti Lintula kertoo, että viimeisiin päiviin on kuulunut hauskuutta ja haikeutta.

”Voit kai kuvitella mitä se on”, Lintula kertoo ja tekee aaltoliikettä kädellään. ”On tämä ollut aikamoista, ei parane ajatella liikaa. Tosi kivoja päiviä on ollut, jengi on käynyt moikkaamassa. Harvase ehtoo on tanssittu ja laulettu ja vähän suunniteltu tulevaakin.”