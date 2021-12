Pitkä, mutta superhauska syksy saa sinettinsä jouluviikon keskiviikkona, kun Myllyhaan koulun kolmasluokkalaisten oman joulunäytelmän ensi-ilta viimein koittaa. Näytämme näytelmän suorana lähetyksenä 22. joulukuuta noin kello 9.

Tiuku-kissa on ihmeissään. Vaikka hänen isäntänsä saattaa tavallisestikin olla tuima ja totinen, tällaista juonikkuutta ei ole ennen nähty. Samaani aikoo pilata joulun, tuon lapsille niin kovin rakkaan juhlan, eikä se tunnu ollenkaan kivalta. Mikä siis neuvoksi?

Onneksi naapurustossa on lapsia, jotka saavat juonesta vihiä ja ottavat tomerasti pelastustehtävän hoitaakseen, eikä Tiukunkaan tarvitse kahdesti miettiä, ollako tänä vuonna kiltti vai tuhma.

Samaanilla (Antti Mänty) on pahansuopa suunnitelma mielessään. Tiuku-kissana nähdään Julia Eskonniemi.

”Tiuku on kyllä tainnut olla aina sisimmässään kiltti. Oli tosi hyvä idea kääntää samaanin kissa hyvien puolelle”, pohtii 9-vuotias Emmi Kinnunen.

Ja se idea syntyi ihan kuin itsestään, niin kuin muutkin Myllyhaan koulun kolmasluokkalaisten joulunäytelmässä nähtävät käänteet, hassuttelut ja hahmot. Samaani ja hyvä paha joulu -näytelmä saa ensi-iltansa ensi keskiviikkona, upouuden koulun näyttämöllä esitettynä, mutta aikaan sopivasti luokkiin striimattuna.

Joulua pelastamaan lähtevät muun muassa lapset Johanna (Sofia Koskela), Anna (Emmi Kinnunen) ja Sanna (Vilma Jaakkola).

Mielikuvitukselle siivet

Näytelmän käsikirjoitus on 3A-luokkalaisten käsialaa, ja sen eteen on totisesti nähty vaivaa. Tai no, ei kai hauskanpitoa voi vaivaksi sanoa, mutta urakkaa näytelmän tekemisessä on kerrassaan ollut.

”Erikoistun ilmaisutaidon opettajaksi, ja siitä se ajatus lähti. Heti alussa oli selvää, että joulunäytelmähän tästä tulee, ja käsikirjoitus lähti muodostumaan siitä, kun lapset ryhtyivät miettimään, millaisia hahmoja näytelmässä voisi olla ja millaisissa ympäristöissä he seikkailisivat”, sanoo 3A-luokan opettaja Emma Elmroos.

”Niin pääsimme jouluun ja riemuita saa”. Vilma Jaakkola, 9, riemuitsee lahjasäkistä, takana Tiuku-kissana rientää Julia Eskonniemi, 9.

Ideointi oli helppoa, vakuuttavat Sofia Koskela, Roope Ketola ja Vilma Jaakkola. Uskon sen, sillä eihän siinä tarvita kuin riittävästi mielikuvitusta, ja sitä näillä lapsilla riittää.

”Juttujen keksiminen oli tosi kivaa, ja harjoituksissakin on ollut kivaa. Tämä on kyllä mulle aika tuttua, koska olen näytellyt joskus päikyssäkin”, Roope tuumaa.

Hän esittää näytelmässä perheenisää, joka yrittää muistutella lapsia tulemaan kotiin ruoka-aikaan. Mutta lapsilla, Sofia Koskelan roolihahmolla Johannalla, Vilma Jaakkolan esittämällä Sannalla, Victoria Virtalan hahmolla Hannalla ja Emmi Kinnusen esittämällä Annalla on muut kujeet mielessään.

Myllyhaan koululaisten joulunäytelmässä perheen isää näyttelee Roope Ketola ja lapsia Victoria Virtala, Sofia Koskela, Emmi Kinnunen ja Vilma Jaakkola.

Soljuvat sanat

Koululaiset vilahtavat tumman verhon taakse, ja saan ottaa aitiopaikan näyttämön edestä.

Harjoituksia on jäljellä vielä saman verran kuin on koulupäiviä ensi-iltaan, mutta ainakaan vuorosanojen muistamisesta ei tarvitse olla huolissaan, sillä ne putoilevat ilmaan kuin lumihiutaleet konsanaan. Ja jos joku sana sattuu unohtumaan, opettaja kuiskaa, jollei vieruskaveri sitten ehdi ensin.

Tunnelma harjoituksissa on riehakas muutamaa päivää ennen ensi-iltaa. Kuvassa Victoria Virtala Vilma Jaakkolan reppuselässä, Vivian Kukkonen Emmi Kinnusen repparissa, Sofia Koskela Julia Eskonniemen repparissa, Vilhelmiina Kastari opettaja Emma Elmroosin reppuselässä, ja mukana myös Antti Mänty, Roope Ketola ja Peetu Lehto (takana).

Koululaiset ovat harjoitelleet näytelmää lokakuun alusta asti, aluksi tunnin verran viikossa ja sitten parikin tuntia. Ja omalla ajalla, Elmroos muistuttaa.

Lapset ovat tulleet treenejä varten kouluun tuntia aikaisemmin kuin lukujärjestykseen on merkitty, ja se, jos jokin, kertoo paitsi innostuksesta, myös siitä, kuinka tosissaan koululaiset ovat asiaansa suhtautuneet. Pilkettä silmäkulmasta unohtamatta, sillä nytkin verhon takaa kuuluu vaimeaa kikatusta.

Jokainen näyttelijä, jotka ovat yhtä naapuriluokasta vierailevaksi tähdeksi napattua lukuun ottamatta 3A-luokan oppilaita, on saanut näytelmästä mieleisensä roolin.

Ihmishahmojen nimet oppilaat ovat saaneet keksiä itse, ja puvustuksessakin näkyy lasten oma kädenjälki. Huppari on ulkotakki, minua valistetaan, eikä siitä ole epäilystäkään. Onhan joulu, ja ulkona korkeat nietokset.

Näytelmän lopuksi raikaa ”We wish you a Merry Christmas” ja piiri pieni pyörii vinhasti. Kuvassa Victoria Virtala, Sofia Koskela, Emmi Kinnunen, Roope Ketola, Vilhelmiina Kastari, Peetu Lehto, Antti Mänty ja Julia Eskonniemi.

Yhteinen aikaansaannos

Elmroos kertoo, että näytelmässä ovat itse asiassa mukana muutkin Myllyhaan koulun kolmasluokkalaiset, tavalla tai toisella. Jotkut ovat tahtoneet kuoroon, toiset ovat päässeet puuhakkaiksi tontuiksi joulupukin pajalle tai oppilaiksi koulun välitunnille.

Ja oppilaiden käsialaa on myös lavastus, tuo yksi teatterin tärkeimmistä peruskivistä.

”Korjataanko tuo muuten ennen ensi-iltaa”, kysyy joulupukin punanuttuun sonnustautunut Peetu Lehto ja osoittaa huolissaan rekeä, jonka jalas on kaiken tohinan keskellä ottanut hieman osumaa.

Joulupukin reki on kokenut vähän kovia, ja tarvitsee työntöapua. Työntämässä (viimeisestä parista alkaen) Julia Eskonniemi, Vilma Jaakkola, Vilhelmiina Kastari, Vivian Kukkonen, Emmi Kinnunen, Sofia Koskela ja reessä Peetu Lehto. Taustalla kurkkii Roope Ketola.

Tottakai korjataan, kuuluu vastaus, muutenhan siitä saattaisi koitua mutkia joulupukin matkaan. Ja mahtaisiko puolikuntoinen reki kestää sitä lahjamäärää, jota Antti Männyn esittämä ovela samaani yrittää saada haltuunsa keinoja kaihtamatta?

Mitähän samaanilla (Antti Mänty) on lahjapakettin suhteen mielessään?

Hupsis. Taisin jo puoliksi paljastaa, kenen haltuun paketit lopulta päätyvät, mutta annettakoon se anteeksi. Onhan joulu antamisen aikaa, ja kun lasten silmät alkavat loistaa ja suut kääntyvät hymyyn, siinä on sitä joulun taikaa.

Joulupukin reki lentoon lähdössä, vauhdittajina Vilma Jaakkola, Julia Eskonniemi, Vivian Kukkonen, Emmi Kinnunen, Sofia Koskela ja Vilhelmiina Kastari. Reessä joulupukki eli Peetu Lehto.

Myllyhaan kolmasluokkalaisten näytelmä ”Samaani ja hyvä paha joulu” saa ensi-iltansa keskiviikkona 22. joulukuuta. Nokian Uutiset näyttää näytelmän suorana lähetyksenä osoitteessa nokianuutiset.fi noin kello 9 alkaen.